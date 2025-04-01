曼德勒恐爆疫 WHO列最高級突發事件

【本報綜合報道】緬甸上周五的黎克特制7.9級強烈地震，世界衞生組織（WHO）周日將地震列為最高第3級突發事件，啟動緊急應變框架最高等級應變計劃，並警告未來30天需要800萬美元（約6,240萬港元）緊急衞生資金，用於拯救人命、防治疾病，以及穩定並恢復基本衞生服務。

重災區第二大城市曼德勒瀰漫屍臭味，由於缺乏援助，居民只能靠手和剷在41°C高溫下持續挖掘廢墟、搬運瓦礫。

斷水電 瀰漫屍臭 當地150萬居民中許多人整夜露宿街頭，若非無家可歸就是擔心餘震讓建築物倒塌。WHO初步評估稱，緬甸高死亡人數加上身受骨折、開放性傷口與壓砸傷症候群等外傷人數眾多，但因水電供給依然中斷，造成醫療服務更不易取得，並且升高水媒傳染病和食源性疾病爆發風險。

地震導致越南胡志明市有公寓單位與走廊牆上出現裂縫、瓷磚剝落等，影響342戶。住戶憶述地震時家人聽到外面傳來巨響，隨後出現「咔嚓」聲，好像牆被撕裂，大門隨即出現裂縫，部分牆面剝落。公寓管理委員會指初步確認無任何結構嚴重受損，居住安全未受直接威脅，已列出受災戶名單，將提交保險公司進行理賠評估及確定損壞原因，並通知住戶暫時不要修繕房屋，以便進行詳細檢查與制訂統一的修復方案。