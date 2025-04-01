緬甸強震 救援黃金72小時已過 3華公民命喪巨禍

地震增至2056死 全國下半旗 緬甸上周五下午發生黎克特制7.9級大地震，救援黃金72小時於昨日屆滿。當地官方表示，截至當地時間昨日午間，強震導致2,056人死亡、3,900多人受傷，另有約270人失蹤。中國駐緬甸大使館同日確認，緬甸大地震造成3名中國公民罹難、14人受傷。緬甸政府宣布，昨日至下周日為全國哀悼日，全國下半旗對地震罹難者表示哀悼。

中國國際救援隊周日抵達緬甸地震災區開展緊急救援行動，昨日在曼德勒市先後救出6人，各人獲救時生命體徵良好。同日，中國政府向緬甸提供的首批緊急人道主義地震救災援助物資已運抵當地。中國外交部發言人郭嘉昆昨日回應稱，中方已啟動應急機制，開展救援和領事保護工作，派出約400名中國地震專家救援醫護人員，到當地參與抗震救援。

華救援隊救出孕婦5歲童 中國救援隊於昨日凌晨0時40分在曼德勒市長城飯店救援點搜救出一名被埋壓人員，該女性被困近60小時，是中國救援隊救出的第一位幸存者。救援隊於清晨5時37分在天空公寓救援點再搜救出一名在廢墟中被埋壓超過60小時的5歲兒童，於6時20分許在天空公寓同一片廢墟再次搜救出一名被埋壓超過60小時的孕婦，於7時15分再次搜救出一名在廢墟中被埋壓超過65小時的29歲女子。

北京向緬提供逾億元援助 在重災區緬甸曼德勒，當地一間酒店倒塌，20多名中國人被埋。有華商懷疑一名被壓在瓦礫下身亡的女子，是在當地做珠寶直播的重慶女子。當地華人權先生表示，他與同樣在當地經商的10多名華人自行前往倒塌酒店開展救援。權先生發現瓦礫中有露出半截女性手臂，他摸了一下發現手是涼的。同行另一名男子確認該名女子來自重慶，是他的員工，她前往當地是做珠寶直播。

中國政府向緬甸提供的首批緊急人道主義地震救災援助物資，昨日上午從北京首都國際機場啟運。應緬甸政府請求，中國政府決定向緬甸提供一億元人民幣（約1.07億港元）緊急人道主義地震救災援助，首批援助物資包括帳篷、毛氈、急救包等，中國紅十字會也提供救災物資援助。

由本港紀律部隊及醫管局組成的救援隊，一行51人在昨日中午12時抵達曼德勒，立即與中國救援隊會合，聽取國家隊對當地災情的簡介。沿途見到不少房屋倒塌，災民在空地搭建臨時帳篷。香港救援隊隨後與國家隊分工，整裝待發往不同災區展開搜救，並會在國家隊旁紮營設置行動基地。多國救援隊正在緬甸協助救災，包括印度、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、愛爾蘭、南韓、俄羅斯、新西蘭和美國等。英國外交大臣林德偉承諾向緬甸提供1,000萬英鎊（約一億港元）援助。本報綜合報道