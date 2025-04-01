空姐遭偷拍裙底 乘客揭發

【本報綜合報道】海南航空日前一班從海口飛往長沙的客機上，一名男乘客利用手機偷拍空姐裙底，一名同機的海南政法女官員目擊全程。當航班着陸後，男乘客由警員帶走，最終因侵犯他人私隱，予以治安拘留5日的處罰。

男子被治安拘留5日

航班上周三中午從海口美蘭機場起飛後約半小時，一名坐在機上左側第一排的男乘客跟一名空姐對話。空姐當時正應男子要求，在男子座位前方側身調試燈光。而坐在右側第一排靠窗的梁女士卻發現，男子與空姐對話時，右手持手機置於空姐裙底。梁女士立即拿起手機拍下罪證。當空姐離開後，男子隨即翻閱手機，然後走入洗手間約10分鐘。梁女士趁機告知空姐可能被偷拍，並將證據傳給對方。當客機抵達長沙黃花機場時，機長接到空姐報告。男乘客起初不承認，但最後仍把手機交出，機長在手機內發現他偷拍空姐的影片長約4分鐘。10分鐘後，民警接報趕到將男乘客帶走。海南航空事後回應，已將事件依照法定程序移交機場公安機關處理，並配合公安機關調查。