智能家電趨方便 須防洩隱私風險

民警籲勿裝家用監控鏡頭 智能家電近年極受消費者青睞，稍一不慎可能外洩個人資料。多地民警提醒，由於可能存在網絡傳輸隱患，導致個人隱私洩露，故不建議安裝家用監控鏡頭，亦應小心選擇其他智能家電。

多地民警指出，近年來在智能化、個性化、便捷化的優勢下，智能雪櫃、智能電視、家用攝像頭等為代表的智能家電走進市場，成為消費者提升生活品質的重要選擇。然而，部分智能家電除了可能被遠程控制造成隱私洩露，還會主動收集消費者行為類訊息，用於廣告推送、市場調研等商業目的，損害消費者權益。

相關職能部門亦應強化執法監管，開展常態化抽檢及測試工作，加大懲處洩露及濫用消費者數據企業力度，提高其違法成本，及時更新完善安全標準及風險評估體系，在訊息安全能力建設方面，為企業及第三方機構提供更多指引與參考。

企業應壓實責任 相關家電生產企業也應壓實社會責任。多地民警建議可強化產品安全設計，完善從設備端到雲端數據加密機制，通過及時更新應用程式安全補丁、定期修復後台漏洞等，同時應建立透明數據管理體系，規範數據認證、使用及刪除流程，形成安全管理閉環，防止消費者訊息外洩。民警表示，智能家電要想贏得消費者信任，除了提供省心、舒心的使用體驗，還需做好訊息安全。訊息安全能力建設，是智能家電生態系統建設中的重要一環，只有讓智能家電實現智慧與安全並行、構築起放心無虞、安全可控的智能家電應用環境，才能讓消費者樂享智慧生活。本報綜合報道