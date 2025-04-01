重慶政協副主席涉違法受查

段成剛於1963年出生，重慶江北人，研究生、碩士學歷。他長期任職重慶，2007年任巴南區長；2014年任重慶北部新區黨工委副書記、管委會主任，重慶兩江新區黨工委委員、管委會副主任；2016年2月任重慶兩江新區黨工委副書記、管委會副主任；同年6月調任渝北區委書記；2018年任重慶市委常委、兩江新區黨工委書記，翌月同時擔任管委會主任；2022年任重慶市政協副主席，直至此番被查。

中紀委2月全國處理逾1.5萬人

中央紀委國家監委上周六公布了今年2月全國查處違反中央八項規定精神問題情況，共查處問題11,459宗，批評教育和處理15,209人，其中黨紀政務處分9,292人。該月全國共查處地廳級領導幹部問題64宗，查處縣處級領導幹部問題844宗，查處鄉科級及以下幹部問題10,551宗。其中，鄉科級及以下幹部問題佔查處問題總數的92.1%。