王毅訪俄晤外長 料協調對烏立場

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅於昨日至明日正式訪問俄羅斯，期間會與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，是二人時隔一個月再見面。中國學者分析認為，王毅今次出訪時值俄羅斯和美國近期就烏克蘭問題舉行一系列談判，預計俄方會向中方作出通報，協調立場。同時，今次行程可能是為中俄領導人會面鋪路。

訪問時間較以往長 中國國際問題研究院歐亞研究所所長李自國表示，中俄外長會屬於年度會晤機制，有時一年會面多次，凸顯雙方高水準的相互信任和策略協作。王毅今次訪問時間比以往更長，反映出中俄有許多內容需要對錶，預計王毅還會與俄羅斯總統普京等溝通，或涉及歐亞大陸安全等議題。

李自國認為在議題和焦點方面有3個關鍵，分別是對錶、信號和態勢。目前三大變化態勢顯著，烏克蘭局勢迎來拐點、俄美關係的變化催生地緣格局演變、國際秩序也在經歷劇烈變化，中俄需要圍繞構建更加公平、可持續的國際秩序等議題加強溝通。

外界亦關注中俄在烏克蘭危機上會發出甚麼信號，料中國提出的政治解決烏克蘭問題方案不會有太大調整，王毅仍將發出致力於和平的信號，更多的是要看俄方會否釋放新信號。今場外長會也是觀察中俄關係態勢的窗口，李自國指出在政治領域，中俄高層互動沒有因為俄美接觸而中斷或延遲，而且頻率比以往更高，「背靠背」的中俄關係特殊性可見一斑。