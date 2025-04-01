台年度射擊演習 改半年一次

重炮保養納更多軍械 冀戰訓成效擴大 台灣陸軍實施多年的重炮保養射擊，自今年起由每年一次調整為半年一次。除了自走炮及榴彈炮外，未來將納編各式坦克、迫擊炮參與，擴大戰訓成效。另為了維護東沙環礁海洋資源，台灣海巡署1月起加強取締大陸越界漁船，至今已驅離77艘次，同時扣留6艘小舟。

台灣西部三大作戰區之中，將由第四作戰區（陸軍第8軍團）率先展開首場重炮保養射擊。第8軍團將於6月10日至12日上午間，在屏東楓港北陣地實施年度訓練，並安排6月13日為預備日。第8軍團去年重炮射擊演習，包括阻止擾亂射擊、灘岸火殲及反擊支援射擊等項目，更執行自走炮高射界射擊，射高達3,048米，第8軍團今年演習的最大彈道高度增至4,876米。

重炮保養射擊近年多選在8月舉行，出動M109、M110自走炮，以及牽引式155厘米、105厘米榴彈炮。以去年第三作戰區（陸軍第6軍團）為例，當時一共派出105門各式火炮，在新竹坑子口訓練場射擊294發實彈。

台軍周一公布，截至當日上午6時前24小時內，共偵獲解放軍軍艦7艘在台海周邊活動。公布內容指出，自周日上午6時至周一上午6時，台軍未偵獲解放軍軍機現蹤台海附近空域。針對上述在台海周邊活動的解放軍軍艦，公布內容強調，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

台艦艇駐東沙 驅越界陸漁船 另外，台海巡署強調，為了有效遏止大陸漁船非法行為，調派大型艦艇常駐東沙海域，並結合駐島東沙分隊多功能艇，實施24小時不間斷監控巡邏。署方也加強與相關單位合作，運用科技設備，提升偵測及應對越界漁船能力，確保海域可持續發展。東沙環礁是台灣首座海洋公園，當地以獨特生態系統聞名，屬多種海洋生物重要棲息地。由於大陸漁船近年頻繁越界捕撈，出現濫捕保育類生物情況，嚴重威脅附近海域生態平衡。本報綜合報道