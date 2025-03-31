烏國倘不識好歹 隨時被拆骨煎皮

俄烏戰爭停火無期，只是愈拖延下去，烏克蘭的命運可能會更悲慘。有軍政專家支持議和，希望和平盡快到來，認為烏克蘭已沒有其他更好的選擇。

首先，烏克蘭政府須打消還可以加入北約的念頭，因為美國總統特朗普、副總統萬斯、國防部長海格塞斯，都與俄羅斯總統普京意見一致，不會容許烏克蘭加入北約。而以烏克蘭如今的經濟狀況，連加入歐盟都沒有可能。目前仍然可行的是盡快停火，保護餘下的領土不會在鏖戰中繼續被侵佔，這方面可以參考二次大戰後芬蘭的發展模式。

芬蘭在19世紀初是帝俄的一部分，1917年俄國二月革命發生後，芬蘭從俄羅斯獨立並且發表芬蘭獨立宣言。蘇聯與芬蘭分別在1939年和1941年爆發戰爭，芬蘭戰敗後割地賠款。二戰後芬蘭享有數十年和平發展，成為俄羅斯與西方世界的物流中介，經濟繁榮，收入豐厚，包括將俄國石油加工成各種相關產品，連同天然氣轉運到歐洲。

欲當議和攔路虎 然而，俄烏戰爭爆發後，芬蘭於2023年加入北約，並且制裁俄羅斯，便損失了這方面的收益，2024年芬蘭經濟及消費均收縮了0.5%。與烏克蘭錯誤地走向納粹化、充當美國拜登政府的戰爭代理人、與俄羅斯對抗一樣，芬蘭亦因此而要付出極大的代價。

如今澤連斯基政權對特朗普已經完全失望，但他仍寄望歐洲的「自願聯盟」會以軍援及經援支持他耗下去。這個想法最不切實際之處，是烏克蘭國內極缺乏適齡、有意願參軍、可獲得足夠訓練及裝備的人口繼續戰鬥。而且「自願聯盟」的支持既不是無償的，也沒有把握能戰勝俄羅斯，以及能堅持與特朗普的「和平計劃」對着幹。

倘若澤連斯基不識好歹，仍幻想可以做議和的攔路虎，硬要拖延戰爭，那麼最好的安排，就是盡快舉行烏克蘭大選，逼澤連斯基下台，選一個理智的總統收拾爛攤子。而最壞的安排，就是特朗普與普京順水推舟，在美國完全停止支援烏軍的情況下，讓波蘭佔領原本屬於它的烏西兩州，給波蘭一個順水人情，波蘭將對特朗普政府感激不盡；而俄羅斯則佔領敖德薩。到時候，烏克蘭將由歐洲面積第二大的國家，變成一個破落及中型的內陸國家，相信這並非危言聳聽。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻