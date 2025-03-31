兩岸國際

貴州保護區 首拍清晰林麝影像
中國貴州省梵淨山國家級自然保護區管理局上周六表示，貴州省林業調查規劃院日前在保護區通過紅外線相機監測，發現一隻雌性林麝，是該保護區首度採集到林麝的清晰影像資料。林麝又名香獐，屬麝科麝屬動物中體形最小的一種，視覺和嗅覺靈敏，擅於跳躍和懸崖峭壁上行走，也是國家一級重點保護野生動物。
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