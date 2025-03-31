哈馬斯批准加薩停火斡旋方提議

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯一名高級官員上周六表示，哈馬斯已批准加薩地帶停火談判斡旋方的提議。以色列總理辦公室同日表示，以方已就相關提議向斡旋方提出了自己的方案，而以軍已擴大對加薩地帶南部的地面攻勢。

以方同日提反建議 哈馬斯官員哈亞當日發表講話指，哈馬斯兩天前收到來自斡旋方的提議，積極處理並批准了該提議，希望以色列不要阻撓並挫敗斡旋方努力。哈馬斯已表明其立場，即遵守已簽署協議，不想要任何新的東西。以色列總理辦公室當天發表聲明說，以色列總理內塔尼亞胡上周五晚根據斡旋方提議舉行了一系列磋商，翌日以方向斡旋方提出了自己的方案，此舉已與美國充分協調。

一名以色列官員當天對媒體表示，哈馬斯已同意埃及方面提出的一項停火建議，即釋放5名活着的以色列被扣押人員，以實現從開齋節開始為期50天的停火。但據多間媒體報道，斡旋方這項提議不符合以色列的要求，以方堅持要求歸還10至11名被扣押人員才能恢復停火，而這一要求是美國中東問題特使威特科夫此前提出。