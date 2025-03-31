傳美擬升級貿易戰 對多數商品徵關稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周五表示，對等關稅過幾天就會生效，對與其他國家達成關稅協議持一定開放態度。美國《華盛頓郵報》上周六引述消息報道，特朗普敦促其高級顧問在關稅問題上採取更進取的立場。

知情人士透露，特朗普政府正為全球貿易戰的重大升級做準備，他認為進口關稅代表美國經濟的世代機遇，可讓製造業職位回流美國，並為政府增加數萬億美元收入。他不斷向其顧問團隊表示希望能持續增加貿易措施，最近數天再度提起對大多數進口商品徵收普遍性關稅的想法，不論來自哪國。目前仍未知普遍關稅被納入考慮的程度。

報道指出，雖然華爾街和特朗普在國會的盟友呼籲他採取更慎重的態度，但他一直在推動旨在重塑美國經濟的全面貿易行動。他曾對自己在第一個任期內未能實施更廣泛關稅措施感到遺憾，並責備勸他收回成命的顧問。

澳總理料與特朗普會談 另外，澳洲總理阿爾巴內塞日前宣布解散國會，定於5月3日舉行大選。他周日在競選活動中表示，預計將與特朗普就關稅問題進行「一對一」會談。

阿爾巴內塞又指，數周前之所以沒有與特朗普對話，是因為對方決定不與任何人交流，而是直接將這些關稅措施強行加予所有國家。