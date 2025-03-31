傳攜妻參加機密會議 美防長判斷力惹質疑

高官處理敏感訊息方式 接連受抨擊 繼Signal通訊群組洩露美軍也門空襲作戰計劃後，美國國防部長海格塞斯再度捲入風波。《華爾街日報》上周六披露，海格塞斯曾兩次攜妻子參加討論機密訊息的會議，進一步引發外界對特朗普政府官員處理機密訊息方式的質疑。

報道指，海格塞斯的妻子詹妮弗近期參加了兩場會議，均涉及大量機密訊息。在今年2月，她參加了北約總部一次有關烏克蘭問題的閉門會議。知情人士透露，一些在場外國官員不認識她，一些則對她在場感到驚訝，但並未提出異議。

妻曾為新聞台製片人 另一次是3月6日在五角大樓舉行的高層會談，海格塞斯接見到訪的英國國防大臣賀理安。在會談前一天，美國宣布切斷與烏克蘭的軍事情報共享。據知情人士透露，在那次會議中，雙方討論了美國做出這一決定的理由。

防長有權邀請任何人參與會議，但考慮到這些會議內容的敏感性，需審慎考慮獲邀者與會議議題關聯性，而與會者通常需要獲得安全許可。詹妮弗曾是美國霍士新聞台的製片人，美國國防部發言人拒絕透露她是否具有接觸這些機密訊息的安全許可。

報道引用美國前國防部長哈格爾指，討論機密的國家安全事務時，必須慎之又慎地選擇與會者。不少共和黨人為海格塞斯辯護，但有報道稱，部分共和黨人私下對海格塞斯的行為感到擔憂。有匿名共和黨官員表示：「你不會聽到公開的強烈抗議。但私下，人們對海格塞斯的判斷力非常擔憂。」本報綜合報道