日警告勿用5毫港幣抽扭蛋

日本傳媒近日報道，德島縣公路休息站兼景點「大步危休息站‧妖怪屋和石之博物館」發出警告，提醒民眾注意有人在100日圓（約5.2港元）的扭蛋機，使用價值較低的香港5毫子硬幣代替抽扭蛋。他們已決定報案，並提醒其他設置類似扭蛋機的店舖提高警惕。（綜合報道）