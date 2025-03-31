福島第11次核污水排放結束

日本東京電力公司周日公布，福島第一核電站核污水第11次排放入海作業已結束，核電站周邊海水所含放射性物質氚的濃度並無異常。據報道，自前年8月福島第一核電站核污水開始將核污水排海以來，已排放約8.6萬噸，2025年度計劃分6次排放共5.46萬噸。（綜合報道）