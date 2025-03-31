韓山火30死45傷 立案查56歲疑犯

【本報綜合報道】韓聯社引述南韓中央災難安全對策本部數據指，截至上周六晚8時，東南部山火已造成30死45傷。中央災難安全對策本部本部長高綺童周日宣布，明火已全部撲滅。慶北警察廳刑事機動隊同日對山火事故的56歲疑犯立案調查。

數據顯示，慶尚北道地區有26人因山火死亡，33人受傷；慶尚南道有4人死亡，10人受傷；蔚山市蔚州郡亦有兩人受傷。今次山火焚燒面積達到48,238公頃，相當於首爾汝矣島面積的166倍。此外，4,801處設施受損，包括3,000多幢房屋被燒毀，30處國家遺產和2,000多處農業設施遭殃，目前仍有6,885名災民尚未返家。

今次山火事故的疑犯本月22日在慶尚北道義城郡一座山上掃墓時，涉嫌用火不慎引發山火，違反《山林保護法》，惟其否認警方指控。警方上周六對起火現場採取了保護措施，將與國立科學山林研究院、國立科學調查研究院等單位協調日程，最快下周起聯合勘查火災現場。

日新燃岳火山增警戒級別 另一方面，日本鹿兒島縣處於霧島市和宮崎縣小林市交界的新燃岳火山，近日火山活動加劇，噴發風險增加。氣象廳周日凌晨將其火山警戒級別，由2級提升至3級。

當地的總務省消防廳在社交平台發文指，已對新燃岳火山口附近發布上述火山警戒，火山可能噴發，呼籲民眾不要接近，並遵循地方政府指示，遠離危險區域。不過，新燃岳火山附近的居民，暫未收到撤離命令。