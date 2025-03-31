雲南會澤4.4級地震 料緬強震觸發
【本報綜合報道】緬甸上周五發生黎克特制7.9級強烈地震，波及中國雲南省內多地。中國地震台網正式測定，曲靖市會澤縣上周六傍晚18時50分發生4.4級地震，震源深度10公里。雲南省地震局專家表示，此次地震位於2014年8月3日魯甸6.5級地震老震區，分析認為該地震為緬甸強震觸發的魯甸老震區小震起伏活動。
市縣地震局派員往應急
緬甸上周五強震發生後，雲南德宏州、西雙版納、保山市和昆明市等多地震感強烈，會澤縣上周六亦發生地震，昭通和四川攀枝花等多地收到預警，震感強烈，暫未接獲人命傷亡及房屋受損情況報告。雲南省地震局昭通地震監測中心站4名工作人員已攜帶監測儀器趕往震區，協助當地政府進行抗震救災及應急處置工作，市縣兩級地震局也派員到場，進行災情核查和應急處置工作。
雲南省財政廳、省應急管理廳向德宏州緊急下達500萬元人民幣（約541萬港元）抗震救災補助資金，支持做好地震災害應急救援、排危除險、次生災害防範、受災困難群眾救助等工作。
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