雲南會澤4.4級地震 料緬強震觸發

市縣地震局派員往應急

緬甸上周五強震發生後，雲南德宏州、西雙版納、保山市和昆明市等多地震感強烈，會澤縣上周六亦發生地震，昭通和四川攀枝花等多地收到預警，震感強烈，暫未接獲人命傷亡及房屋受損情況報告。雲南省地震局昭通地震監測中心站4名工作人員已攜帶監測儀器趕往震區，協助當地政府進行抗震救災及應急處置工作，市縣兩級地震局也派員到場，進行災情核查和應急處置工作。