曼谷塌高樓泰驚嚇 總理下令徹查究責

成立專家委員會 限一周內交報告 緬甸強震波及泰國多地，曼谷周日增至17死32傷，83人仍失蹤，大部分死傷者來自市內在建的30層高國家審計署大樓倒塌。泰國總理佩通坦深切關注事件，下令成立專家委員會調查，並要求在一周內提交報告。她指出，泰國境內的其他建築物並未出現問題，卻唯獨該大樓倒塌，令人疑惑，強調不會忽視此事，要求徹查建築設計、施工及審批過程。

佩通坦上周六檢查曼谷地鐵系統準備情況時表示，這次強震未對該國大多數建築造成影響，唯獨上述大樓出問題。她要求政府部門主導的專家委員會與泰國工程學會合作調查事故原因，並評估若大樓滿員使用時會否構成更大風險。她指出，曼谷法律規定建築須具一定抗震能力，此次地震僅造成部分電梯故障及建築震動，顯示大多數建築符合標準。她又指，專家參與調查將確保結果可信，下周末將再次開會公布報告，相關部門正調查責任歸屬問題。

在周日，有家屬帶同祭品到國家審計署大樓附近祈福；另有家屬情緒激動，希望另一半仍能生還。當局凌晨發現部分遇難者遺體，並派出大型機器搜索瓦礫，又出動搜救犬。國家審計署大樓耗資逾21億泰銖（約4.8億港元），由中國中鐵旗下的子公司中鐵十局集團與一間泰國企業合資承建，位於旅遊熱門地翟道翟市場附近。

49層高爛尾樓屹立不搖 曼谷市政府周日說，正全力展開搜救，並緊急撥款兩億泰銖（約4,588萬港元）用於救災。泰國防災減災廳同日發布通告，指緬甸地震對泰國的主要影響區域集中在北部和中部。截至周日上午6時，受災地區包括清邁府、清萊府等17個府，以及曼谷地區。事發時，泰國氣象當局因內部信號問題，未能即時發出地震提示。對此，有居民批評當局應對災情不力。

另外，強震發生時，曼谷78層高的第二高樓王權大京都大廈（King Power Mahanakhon），宛如鐘擺般明顯左右搖晃，但未有出事。曼谷市中心另一幢荒廢近30年的49層高「爛尾樓」亦在強震中屹立不搖，讓當地民眾非常驚訝。泰王佛齊拉隆功上周六向罹難者家屬致哀，並宣布贊助全國受災傷者住院治療。本報綜合報道