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湯加7.3級地震 周邊或海嘯
大洋洲島國湯加於香港時間周日晚上8時18分發生黎克特制7.3級地震，震央位於龐艾東南對出127公里海域，震源深度10公里，屬極淺層地震，暫未收到人命傷亡及建築物損毀報告。中國自然資源部海嘯預警中心初步估計，地震或會在震源周圍引發局地海嘯。（綜合報道）
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