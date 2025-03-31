兩岸國際

湯加7.3級地震 周邊或海嘯

大洋洲島國湯加於香港時間周日晚上8時18分發生黎克特制7.3級地震，震央位於龐艾東南對出127公里海域，震源深度10公里，屬極淺層地震，暫未收到人命傷亡及建築物損毀報告。中國自然資源部海嘯預警中心初步估計，地震或會在震源周圍引發局地海嘯。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者