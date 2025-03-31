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港51人救援隊 抵達內比都
緬甸發生強烈地震，由本港紀律部隊及醫管局組成的救援隊，一行51人上周六前往緬甸災區協助搜救，並於晚上抵達緬甸仰光，獲中國駐緬甸大使館外交官及香港緬甸商會代表到機場迎接。救援隊其後獲安排乘車前往首都內比都，約10小時後抵達。（綜合報道）
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