KK園無受損 「豬仔」逃走夢未圓

【本報綜合報道】緬甸大地震導致多地大量建築物倒塌，觸發受困詐騙園區人士生死憂慮。全球反詐騙組織有成員透露，緬北多個詐騙園區確有建築物倒塌，而緬甸東部相對平靜，其中位於東南、與泰國邊境接壤的妙瓦底KK園區未受天災影響，暫未知當地死傷數字。一名受困在詐騙園區的華裔「豬仔」向外透露，園區並沒受地震影響。

馬國人道組織計劃伺機救人

另有馬來西亞國際人道組織向受困園區的「豬仔」打探消息，想確認對方安危，同時計劃伺機救人。該「豬仔」稱自己目前安全，園區亦沒受地震影響，但自己是很希望所在的園區發生地震，這樣就能逃出生天。地震發生後，有網民估計會有東部詐騙園區被地震摧毀，更傳出「震到無水無電、有人終於逃出」等流言。然而，是次地震震央位於中部實皆省，鄰近第二大城曼德勒，距離妙瓦底仍有一段距離。