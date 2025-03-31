KK園無受損 「豬仔」逃走夢未圓
【本報綜合報道】緬甸大地震導致多地大量建築物倒塌，觸發受困詐騙園區人士生死憂慮。全球反詐騙組織有成員透露，緬北多個詐騙園區確有建築物倒塌，而緬甸東部相對平靜，其中位於東南、與泰國邊境接壤的妙瓦底KK園區未受天災影響，暫未知當地死傷數字。一名受困在詐騙園區的華裔「豬仔」向外透露，園區並沒受地震影響。
馬國人道組織計劃伺機救人
另有馬來西亞國際人道組織向受困園區的「豬仔」打探消息，想確認對方安危，同時計劃伺機救人。該「豬仔」稱自己目前安全，園區亦沒受地震影響，但自己是很希望所在的園區發生地震，這樣就能逃出生天。地震發生後，有網民估計會有東部詐騙園區被地震摧毀，更傳出「震到無水無電、有人終於逃出」等流言。然而，是次地震震央位於中部實皆省，鄰近第二大城曼德勒，距離妙瓦底仍有一段距離。
全球反詐騙組織成員日前透露，無法得知詳細災情，只知妙瓦底園區不受影響。他稱當地斷網斷電之餘，每逢發生戰爭或天災就會陷入混亂，頻繁發生搶劫事件，居民不敢外出，正是導致消息難以外流主因。
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