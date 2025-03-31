緬強震增至1700亡魂 救出受困40小時老人

餘震不絕 物資短缺 處境惡劣 緬甸上周五發生黎克特制7.9級強烈地震，死亡人數增至1,700人，另有3,400人受傷，仍有約300人失聯，料傷亡數字會繼續上升。中國駐緬甸大使館確認，14名公民在緬甸地震中受傷。曼德勒附近周日再發生5.1級餘震。聯合國表示，醫療物資短缺與基礎建設受損的問題正阻礙應對緬甸強震的努力，強調受災民眾急需緊急人道主義援助。

緬甸全國第二大城市曼德勒災情嚴重，多處建築物損毀，更迎來40℃高溫，令災民情況苦上加苦。省會瓦城一幢11層公寓「Sky Villa」震後倒塌，底下4至5層全部坍塌被掩埋，數十人受困，建築廢墟下傳來呼救聲。有志願者透露，高溫令被廢墟掩埋的屍體已經散發出陣陣的腐臭味，救援人員已無法正常開展救援工作。據悉，公寓中住的人以在緬甸北部戰爭中逃亡至此的人為多，合共住有數百名華人。

曼德勒——實皆跨江大橋關閉 在鄰近曼德勒的實皆市，有公益組織透露，當地近80%建築倒塌損毀，死亡人數甚至可能較曼德勒多。有居民估計當地死亡人數已超過600人，但由於缺乏救援和通訊中斷，無法確認具體數字。雖然有大量人員遇難，惟曼德勒-實皆跨江大橋已關閉，導致救援隊無法前往當地，救援物資亦難以進入，令災民處境更惡劣。

緬甸軍政府2021年奪權後，受到西方國家孤立，上周六罕有呼籲外國協助。中國、美國和亞細安成員國等紛紛承諾為緬甸災民提供援助。但由於災區範圍內機場無法運作，救援隊只能先到仰光，再經陸路北上中部重災區。軍政府領袖敏昂萊周日下午到內比都搜救現場，與雲南救援醫療隊會面，表達感謝。他要求軍用及民用醫院及醫護，加緊與外國的救援人員協調。

華使館接收數百宗公民求助 中國政府派遣的救援隊一行82人攜帶逾20噸通訊、搜救、醫療設備和應急食品等應急救援物資，上周六自北京抵達仰光國際機場。中國雲南救援醫療隊經過連夜緊急救援，周日清晨5時在緬甸內比都一間醫院的廢墟下，救出一名已被困近40小時的老人。另外，湖南岳麓藍天救援隊周日在曼德勒成功救出一名幸存者。

中國駐緬甸使館工作人員周日表示，地震發生後已立即啟動應急機制，全力開展應急處置和領事保護工作。截至上周六下午5時，共接收處置數百宗中國公民求助，協助數十人找到失聯親友。工作人員指出，由於災區救援工作仍在緊張進行，後續傷亡人數可能還會增加，暫不掌握當地華僑華人傷亡情況。

聯合國：亟需緊急人道援助 聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）發聲明表示，隨着災情逐漸明朗，亟需緊急人道主義援助來支援受災民眾，然而，醫療物資短缺以及道路和通訊基礎設施受損阻礙了救災工作，救傷包、血袋、麻醉劑、輔助設備、基本藥物等醫療物資和醫護人員使用的帳篷嚴重短缺。

紅十字會與紅新月會國際聯合會周日發出緊急呼籲，請求募集逾一億美元（約7.81億港元），以幫助緬甸地震災民。該會指出，隨着氣溫升高及季風季節即將到來，受影響的社區需要盡快穩定下來，以免出現次生危機。本報綜合報道