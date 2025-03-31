汽車業無序競爭加劇 發改委整治

【本報綜合報道】國家發展改革委黨組成員、副主任鄭備上周六於中國電動汽車百人會論壇2025上表示，當前內地汽車業無序競爭問題比較突出，部分企業不惜犧牲利潤，搶佔市場，虛假宣傳、惡意抹黑等現象亦偶爾發生，不僅短期內造成產業利潤下降，長期也將影響技術創新和產品的品質安全，削弱產業競爭力。

礙技術創新品質安全

鄭備指，當局將與相關部門一道系統施策包括維護公平競爭，加強汽車市場的價格監測，產業自律和輿論引導，及時通報不正當競爭典型案例；二是嚴格市場監管，嚴格查處技術標準不達標、品質安全不過關產品，守牢品質安全底線；三是規範招商引資，依照加速建構全國統一大市場要求，打破地方保護和市場壁壘，規範地方招商行為。