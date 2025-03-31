火鍋店東 罌粟湯底奉客人 終身禁生產食品

湖北宜昌興山縣一間火鍋店老闆為吸引顧客，竟在底料加入罌粟，最終於去年3月被執法人員發現。內媒上周六報道，興山縣人民法院近日宣判，對李姓老闆判囚半年，緩刑一年，終身不得從事食品生產經營。

興山縣公安局去年3月聯合縣市市場監督管理局，對轄區餐飲業展開食品安全專案執法檢查，發現涉事火鍋店潲水毒品檢測出嗎啡，遂立即調查該店，並查獲一個裝有可疑粉末混合物的透明調味料盒。李×當時辯稱粉末是自製調味料，主要為八角和草果等香料。經專業機構鑑定，確認調料含有嗎啡、可待因和罌粟鹼等成分。

混其他香料碾成粉末 罌粟是製毒原料，其含有的嗎啡等成分雖能短暫刺激味蕾，但長期食用會導致依賴性和健康損害，甚至成癮。李×坦言，去年2月為吸引更多顧客。將家中存放的罌粟果與其他香料混合碾碎帶回店內使用，以為碾成粉末便不會被發現。法院近日裁定他生產、銷售有毒、有害食品罪成，除作出上述懲罰外，勒令他支付銷售價款10倍懲罰性賠償金。

冀運用快檢技術巡查 有內媒評論指出，部分商家為追求利益而無視法律與道德底線。由於違法成本偏低且行為隱蔽，消費者難以識別其中貓膩。此外，監管技術的滯後也給執法工作帶來了困難。以此案為例，若非運用專業毒品檢測手段，含毒害物的調料很可能長期逍遙法外，繼續危害公眾健康。

評論建議在法律層面，應對違法者追究刑事責任；在技術層面，可推廣興山縣的毒品檢測模式，運用快檢技術實現「移動實驗室」式巡查。本報綜合報道