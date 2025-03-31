泊私家車位捱打 事主拒收錢私了

【本報綜合報道】山西大同一名張姓男子2021年臨時把車停放在私家車位上，遭車位擁有者康男毆打至多處骨折。內媒上周六報道，康男多次發送短訊承認打人，並直接送來5萬元人民幣（約5.3萬港元）希望私了，遭到張男拒絕，並堅持通過法律途徑解決。

堅持以法律途徑解決 案情指，張男2021年10月16日將私家車停在康男私家車位，遭康男不斷毆打。2022年3月22日，警方以康男故意傷害為由，刑事立案。

2023年3月10日，大同市平城區檢察院作出不批捕決定，認為張男傷情來源不清，現有證據無法排除其他可能性，要求其做致傷成因鑑定，但張男認為事發現場的監控、錄音，康男發來的道歉短訊等均足以證明對方打傷自己的事實存在。

有知情人士透露，檢方認為警方的證據沒有形成完整證據鏈，暫時無法批捕，案件退回辦案單位，補充證據，因事發現場的閉路電視有盲區，加上張男的陳述存在矛盾，案件仍存在爭議，警方曾與檢方溝通多次，大同市人民檢察院也介入過，後續張男若有新線索可隨時提供，警方去調查後再進行報捕，張男也有權監督辦案單位。