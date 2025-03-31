上海發布白皮書 護婦孺司法權益

打擊拐賣婦女 成效顯著

《白皮書》指出，上海多部門積極預防、化解婚姻家庭矛盾糾紛，公安機關反家暴告誡書數量顯著增加，從2020年的651件次至2024年的2,582件次，漲幅約296.62%。法院人身安全保護令申發數俱增，申請數從46件增長至204件，簽發數從22件增長至95件，呈現超過300%的同比漲幅。婦聯組織推動建構全鏈條反家暴機制。上海離婚冷靜期到期後未辦理離婚的人數從2022年的6,923對，逐年上升為2024年的12,298對。2020至2024年，上海檢察機關嚴厲懲治針對婦女兒童的強姦，強制猥褻、侮辱，拐賣婦女等嚴重犯罪，案件數量從537件總體顯著下降到327件，其中強姦案件數量下降最為明顯，拐賣婦女案件近兩年均為零件，打擊成效顯著。