柯文哲戒護外醫 句鐘即返惹爭議

評估未達留院標準 妻斥生死杳無音信 台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案被羈押禁見至今，近日出現血尿和腎結石等症狀，引來各界關注。他上周六再次身體不適，因屬健康高風險個案，台北看守所派員戒護外醫，當晚返回未留院治療。看守所解釋，醫院為他檢查後，評估未達留院標準。柯文哲妻子陳佩琪周日稱：「我不知道先生的任何情況，可能人死了、要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」

看守所：因私隱無法說明病況 台北看守所當晚說明，柯文哲反映身體不適，所內按醫療處遇啟動應變機制，考慮屬健康高風險個案，遂決定將其戒護就醫。醫生就柯文哲反映的不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準。看守所強調會持續監測他的健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意其身體變化，提供所需醫療資源。至於其醫療情況屬個人私隱，看守所無法說明。

黃國昌代申自費聘醫生診治 民眾黨主席黃國昌當日傍晚前往台北看守所外靜坐，並遞交申請書，表明為柯文哲爭取自費聘請醫生。現場地上鋪着寫有「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」的白色布條，部分柯文哲支持者也在布條簽名表達支持。黃國昌表示，自己並非在禁制區集會，因擔心柯文哲血尿與腎結石，故在此靜坐；強調已為對方爭取保外就醫，就算無法達成，也希望依法自費聘請台大醫學院名譽教授進入所內，診治其健康狀況。

柯文哲於上周六晚9時55分外出就醫，僅一個多小時便返回台北看守所。對此，胸腔科醫生蘇一峰又引述衞福部的「成人檢傷分級表」指出，表中「腰痛8-10分」是檢傷分級第二級緊急、「腰痛4-7分」則是屬於第3級，稱第二級直接住院檢查與治療差不多，第3級也應留在急診室仔細檢查觀察數小時，待疼痛緩解才返家。他批評一般民眾可留院觀察，但相關法規遇到柯文哲就轉彎，「我是不知道判斷的標準為何，能判斷一小時不留下觀察，就速速送柯文哲回去看守所！」本報綜合報道