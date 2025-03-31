兩岸國際

蘋果前工程師疑任職復旦

復旦大學微電子學院官網日前更新教師名錄顯示，美國蘋果公司前首席工程師孔龍已經入職，擔任研究員及博士生導師，卻惹來網民懷疑先前在美職位頭銜真實性，指出蘋果近期未發布相關公告，且官網管理層頁面及公開資料中均無孔龍任職紀錄。內媒周日報道，孔龍個人簡介頁面現已無法打開。（綜合報道）
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