相隔逾5年 中日韓經貿部長復與會

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤上周六與南韓產業部長安德根在首爾舉行雙邊會議，討論兩國經貿問題及合作事宜，並商定朝符合雙方利益的方向推動雙邊經貿合作發展。中日韓經貿部長會議昨日相隔逾5年再舉行，安德根、王文濤和日本經濟產業大臣武藤容治與會。

商定續擴合作 維持穩定 王文濤藉出席昨日在首爾舉行的中日韓經貿部長會議之機會晤安德根，是兩國經貿部長自前年11月以來再次會晤。王文濤表示，中韓互為重要經貿合作夥伴，在半導體等領域產業鏈供應鏈深度融合，應該要加快推進中韓自貿協定第二階段談判，加強中韓產供鏈合作熱線、出口管制對話等機制下交流與合作，共同推動兩國經貿關係行穩致遠。

王文濤強調，中韓同為自由貿易和多邊主義的受益者和維護者，應加強在世界貿易組織等區域及多邊框架下合作，推動盡快恢復中日韓自貿協定談判，共同維護多邊貿易體制，促進區域經濟一體化。安德根亦指，韓方願進一步深化中韓經貿關係，維護雙邊產業鏈供應鏈穩定，加快中韓自貿協定第二階段談判進程，並加強區域及多邊框架下合作。

第13次中日韓經貿部長會議昨日在首爾中區的大韓商工會議所舉行，三國就經貿合作的必要性形成共識。三方重申在促進地區及全球經濟繁榮穩定方面加強三邊合作的必要性，商定繼續擴大經貿領域合作，並圍繞全球貿易議題以及產業、能源合作深入討論。