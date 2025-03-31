洪中建交兩周年 冀兩國永遠友好

【本報綜合報道】洪都拉斯副總統古鐵雷斯日前在洪中建交兩周年慶祝活動上表示，洪中建交是最正確的決定，兩國要做永遠的好朋友、好夥伴。

中洪建交兩周年慶祝活動上周三在首都特古西加爾巴一個地標公園舉行。古鐵雷斯高度評價建交兩年來洪中友好合作成果，感謝中方對洪經濟社會發展和民生改善提供的寶貴支持，表示雙方將繼續履行建交承諾，推動落實兩國元首重要共識，持續深化相互了解，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，做永遠的好朋友、好夥伴。

恪守一中 深化一帶一路 洪都拉斯外交部長雷納說，洪方堅定恪守一個中國原則，願抓住一帶一路發展機遇，擴大兩國利益交匯點，推動雙邊關係持續健康發展，更多造福兩國人民。洪都拉斯文化、藝術和遺產部長貝萊斯則指，建交兩年來，洪中文明互學互鑑，人文交流亮點紛呈，考古、教育、新聞、旅遊、文藝等領域合作全面開花，期待即將落戶洪國立教育大學的首家孔子學院繼續為兩國友好架起民心相通的橋樑。