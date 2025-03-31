中國擬就朝核問題 圖瓦解美日韓關係

把握與日韓合作機遇 削美對亞太參與 日本共同社上周六引述消息報道，中國領導層正設想以朝鮮半島無核化為中心，加強中日韓三國合作。中方認為，在美國特朗普政府向孤立主義傾斜的形勢下，出現了向日韓靠近的戰略機遇，尋求瓦解美日韓同盟關係，削弱美國對亞太地區的參與。

中朝關係人士透露，中國駐朝大使王亞軍去年10月曾臨時回國，據指有表態抗議的意圖，中朝分歧加大，中方或擔心沒法阻止北韓核開發。特朗普政府上台後，美國與日韓等盟友的協作開始動搖，在中國負責日韓外交與朝鮮半島問題的政策制訂者等之間因而形成共識，認為出現了向日韓靠近的空間。

欲盡早辦中日韓首腦會談 中方正討論就朝問題與日韓合作，以擾亂美日韓步調，因中日韓一貫把朝鮮半島無核化作為目標，政策制訂者認為這是利害最一致的領域。據報道，中國已向韓方表示領導人將出席今年10月下旬至11月初在南韓舉行的亞太經合組織首腦會議，還研究作為正式訪問，更有意早日舉行中日韓首腦會談。

中日韓外長3月22日在日本東京會面，是三國外長自2023年以來首次會面。據中國外交部官網發布的內容，中共中央政治局委員兼外長王毅在會談中說，中日韓合作越實，三國抵禦風險的能力就愈強，促進人民相知相親也就愈見成效。他說，中國願同日韓一道深化經貿合作，做強「壓艙石」，早日重啟中日韓自由貿易協定談判並爭取盡早達成。本報綜合報道