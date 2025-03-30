貓咪睇板腦減壓 解乖張孤僻有法

澳洲傳媒上周六報道，維多利亞省墨爾本一間動物醫院留意到，不少待領養的貓性情乖張又孤僻，原本可以在室外陽光下玩耍的權利，在省內多地實施家貓宵禁令後，被迫剝奪。院方遂透過平板電腦引入來自外界的事物，成功刺激到很多貓貓減壓和增加社交，有利牠們被領養前做好準備。

針對當地一間動物領養中心內50隻貓，該動物醫院半年前開始用平板電腦和電視實驗，嘗試播放松鼠玩耍、小魚游泳等影片，甚至播放貓咪音樂以及貓的遊戲應用程式。結果發現，原本因為在陌生動物收容所而倍感壓力的實驗貓，自從可以觀看平板電腦和電視後，由原本孤僻、很少與工作人員互動，變得愈來愈喜歡社交及快樂。

播松鼠玩耍小魚游泳影片 院方專家表示，貓最喜歡做的就是看窗外及鳥，關鍵是如何把外界事物以虛擬方式帶入室內空間，為被圈養的貓解悶。雖然不是所有貓反應都一樣，因為牠們對影片偏好各不相同，有些或因不能猛撲或殺死獵物而感到無聊，但「屏幕時間」確實有好處，表明實驗成功。

家貓宵禁令下，寵物貓在指定時間必須留在室內圈養，放任牠們在外遊蕩的主人將面臨罰款。此禁令旨在阻止貓肆意捕食，將其他動物推向滅絕。但院方專家提醒，電子設備不能取代人類對寵物的陪伴。本報綜合報道