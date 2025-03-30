杜特爾特80歲大壽 海牙拘留所度過

【本報綜合報道】菲律賓前總統杜特爾特於上周五在荷蘭海牙的拘留所迎來80歲生日，他的家人和支持者為他舉行集會慶生，要求釋放杜特爾特。

支持者在菲集會 杜特爾特因反人類罪指控，目前被拘押在海牙的拘留中心。菲律賓警方上周五在菲律賓總統府攔截至少由100名杜特爾特支持者組成的電單車隊，他們鳴笛示威，揮舞菲律賓國旗，還舉上寫有「帶他（杜特爾特）回家」的標語牌。杜特爾特的支持者也在南部城市達沃舉行燭光集會。杜特爾特曾3次擔任達沃市長，並且在被拘留前宣布再次競選這個職位。

菲律賓總統府發言人卡斯特羅指，抗議者有權集會，但不得採取散布恐懼或煽動對政府仇恨的行為，否則可能構成煽動叛亂罪。卡斯特羅還指，菲律賓官員祝願杜特爾特身體健康、萬事如意，並強調他現在需要這些。杜特爾特長女、菲律賓副總統薩拉目前仍在海牙，她表明，民眾的支持讓父親如今面臨的挑戰變得更容易忍受。她的妹妹韋羅尼卡則在社交網發文指，父親即使到了晚年，也一直是一股不可忽視的力量。

菲律賓前總統 杜特爾特