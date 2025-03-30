俄羅斯稱能源設施 頻遭烏克蘭襲擊

【本報綜合報道】俄羅斯國防部上周五指，烏克蘭近日多次使用無人機等武器襲擊俄羅斯能源基礎設施。

烏軍上周五上午使用M142高機動多管火箭系統（HIMARS），襲擊庫爾斯克州的蘇賈天然氣計量站並引發火災，導致電力設施幾乎完全摧毀。

俄收復庫州1村 滅320烏軍 俄軍防空系統同日在薩拉托夫州上空攔截19架烏克蘭無人機，無人機目標是薩拉托夫煉油廠等設施。俄羅斯別爾哥羅德州一座電力設施上周四受炮擊，導致部分區域供電中斷。

俄軍北方集群收復庫爾斯克州戈戈列夫卡村，過去24小時在庫爾斯克消滅320多名烏軍，摧毀5輛裝甲戰車、一個電子偵察站、3個無人機控制點等。俄羅斯和美國代表團上周一在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談，俄方事後發布一份俄美商定的暫停打擊俄烏能源設施清單，其中包括煉油廠、泵站等設施。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指，俄軍繼續執行最高統帥命令，暫停打擊烏克蘭能源設施。

佩斯科夫表示，俄方已就暫停打擊能源設施一事與美國達成諒解和協議。但若烏方不遵守，俄方也保留不遵守的權利。