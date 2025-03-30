密謀吞併 赴格陵蘭訪美基地 萬斯斥丹麥建樹微

美擴領館將增派軍艦 當地民眾拒易主 美國副總統萬斯率代表團上周五到訪格陵蘭，批評丹麥不但在格陵蘭安全上乏善足陳，且財政援助不足，多年來一直沒有足夠投資。萬斯希望格陵蘭人選擇成為美國一部分，惟格陵蘭自治政府批評美方對格陵蘭人民缺乏尊重，無意成為美國一部分。

萬斯和妻子烏沙，偕同美國國家安全顧問沃爾茲和能源部長賴特抵達格陵蘭。礙於輿論批評美國代表團未有獲邀訪問格陵蘭，烏沙取消前往格陵蘭首府努克及另一城鎮錫西米尤特參加文化活動的計劃。行程由原定3天大減至只有一天，且除了參訪格陵蘭北部的美軍皮圖菲克太空基地外，取消其他所有行程。

萬斯表示，格陵蘭對美國至關重要，美國需要確保在北極的領導作用。丹麥對格陵蘭沒有履行應盡責任，希望格陵蘭選擇與美國合作，格陵蘭在美國安全保護傘下比在丹麥安全保護傘下會好得多。萬斯又指，美國會在格陵蘭部署更多軍事破冰船及海軍艦艇等。

丹麥外相指格陵蘭受北約保護 美國駐格陵蘭首府努克領事館正擴建，將遷至面積更大的新館舍。丹麥分析人士評估，美國可能會加強外交及情報方面的存在。丹麥外交大臣拉斯穆森認為，美國應該先反思自身，而萬斯聲稱格陵蘭只有成為美國一部分才能得到保護的說法是不正確，格陵蘭早已是北約一部分。丹麥首相弗雷澤里克森多次重申，格陵蘭屬於丹麥的事實不會改變。

萬斯抵達前 格陵蘭組新政府 在萬斯抵達前幾個小時，格陵蘭宣布組成新一屆自治政府，尼爾森將出任新一屆自治政府總理。尼爾森批評萬斯對格陵蘭缺乏尊重。他強調，格陵蘭不會出售並無意成為美國的一部分，呼籲各黨派在外界壓力面前保持團結。格陵蘭新一屆自治政府負責外交事務官員、前進黨主席莫茨費爾特指出，相互尊重是國家和民族間對話基石，美國必須尊重其他國家和民族。

格陵蘭自治議會第四大黨團結黨主席傑里米亞森強調，格陵蘭人民絕不想成為美國一部分，也不希望其他勢力來干涉，美國代表團此行是挑釁格陵蘭人民。民意調查顯示，絕大多數格陵蘭居民都反對成為美國的一部分。格陵蘭位於北美洲東北部，是丹麥自治領地，擁有高度自治權。美國總統特朗普多次表達奪取格陵蘭控制權的強烈意願，並宣稱不會排除通過軍事或經濟脅迫手段奪取格陵蘭。本報綜合報道