大熊貓豪歎 黑熊屈室慘 重慶動物園被斥偏袒

稱關注福祉 設工作組排查回應質疑 重慶動物園疑差別對待園內動物，例如大熊貓享有寬敞獨立展區，而黑熊卻困於狹小圈舍，並出現呆板行為。園方上周三回應指，針對網民提出質疑，已成立專項工作組全面排查。

有網民近日發影片表示，日前到重慶動物園遊玩，印象最深的就是猴子住的籠又小又黑，爬行動物區面積狹小，動物轉身都有困難。金魚身體潰爛，鱷龜更在池中死去，長時間沒有人處理。

綜合獸館 惡臭瀰漫 此外，園內老虎瘦得驚人，綜合獸館惡臭瀰漫、狼群雨天蜷縮於角落，看着感到難受。

網民指出，動物園存在管理維護、展區規劃和環境問題，認為重慶動物園對大熊貓等受歡迎動物投入更多資源，不斷擴建大熊貓區，而對黑熊、鱷龜等動物相對敷衍，未給予足夠關注和資源投入。不過另有網民對園方表示理解，指營運需要成本，讓所有的動物都享受大熊貓的待遇，動物園會破產。

重慶動物園表示，針對園內動物飼養管理、場館建設及科普展示等問題，園方高度重視，園方將加強動物日常管理，加大場館維修力度，持續推進場館豐容，積極謀劃動物新館建設，不斷改善動物福利，優化遊客體驗。對於綜合獸館有異味問題，園方指狐狸身上有較大味道；且展區的狼太多，由於狼是吃肉，所以排泄物相對較臭。本報綜合報道