賀建奎擬再做編輯基因實驗

美國《華爾街日報》報道，2019年因培育基因編輯嬰兒而入獄3年的中國科學家賀建奎正尋求東山再起。他上周五宣布，將在南非展開人類胚胎基因編輯實驗，目標是幫助後代預防早老性癡呆症（別名阿茲海默症）。惟冰島遺傳學家憂慮，只要發生一個小小錯誤，都可能產生基因變異風險，可能遺傳子孫後代。（綜合報道）