台餐廳義工派飯 與民眾爭執

台灣新北市有餐廳近日向板橋區華福里無償送出近百個飯盒，卻有居民對於飯盒菜式不滿意，當場與義工發生爭執。餐廳回應稱，團隊抱持誠意發送愛心飯盒，卻沒有受到應有的尊重。義工表示，餐廳無償提供愛心卻遭遇非議，讓人感到無奈。（綜合報道）