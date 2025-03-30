團夥逼14歲女賣淫案 兩嫖客強姦罪成入獄

法院審理查明，魏×和倪×欣於2022年3月至7月，糾集邱×豪、陳×璐、余×濱等人，多次使用非法拘禁、毆打、侮辱等手段，強迫被害人陳×慧在九江市多間酒店賣淫。魏×團夥主要通過社交軟件在網上招攬嫖客，每次賣淫服務收取400至2,000元人民幣（約414至2,068港元）不等。

今次審判的被告呂×於2022年5月10日通過社交軟件聯絡魏×，事先談好嫖娼價格和地點，由魏×安排陳×慧到酒店與呂×飛發生性關係。另一被告陳×同月22日搭訕魏×團夥的成員，談好價格後當晚與陳×慧開房，此後再兩度直接聯絡她發生性關係。法院審理認為兩人應知道被害人可能未滿14歲仍甘冒風險，行為已構成強姦罪。此案另有被告嚴×明同被檢方以強姦罪審查起訴，受害人家長稱尚未取得其判決書。