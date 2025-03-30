團夥逼14歲女賣淫案 兩嫖客強姦罪成入獄
【本報綜合報道】江西省九江市有團夥強迫未滿14歲的幼女賣淫，九江市潯陽區人民法院上周一對案中的兩名涉案嫖客作出一審判決，兩人均強姦罪成，分別判處有期徒刑兩年和兩年10個月。
每次最多收2068元
法院審理查明，魏×和倪×欣於2022年3月至7月，糾集邱×豪、陳×璐、余×濱等人，多次使用非法拘禁、毆打、侮辱等手段，強迫被害人陳×慧在九江市多間酒店賣淫。魏×團夥主要通過社交軟件在網上招攬嫖客，每次賣淫服務收取400至2,000元人民幣（約414至2,068港元）不等。
今次審判的被告呂×於2022年5月10日通過社交軟件聯絡魏×，事先談好嫖娼價格和地點，由魏×安排陳×慧到酒店與呂×飛發生性關係。另一被告陳×同月22日搭訕魏×團夥的成員，談好價格後當晚與陳×慧開房，此後再兩度直接聯絡她發生性關係。法院審理認為兩人應知道被害人可能未滿14歲仍甘冒風險，行為已構成強姦罪。此案另有被告嚴×明同被檢方以強姦罪審查起訴，受害人家長稱尚未取得其判決書。
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