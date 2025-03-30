王毅晤剛果外長 願推動中國非洲合作

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周五在北京會見剛果共和國外長加科索。王毅表示，中方願同剛方共同努力，積極落實北京峰會成果特別是十大夥伴行動，共同籌備好論壇成果落實協調人部長級會議，推動中非合作高質量發展，向世界發出更多積極信號。

兩國關係成中非團結典範 王毅表示，中國同剛果共和國始終相互理解、相互信任、相互支持，兩國關係已成為中非團結合作的典範。他又指，中非合作論壇是中非團結互助，實現共同發展最重要的平台。剛果共和國得到非洲各國支持，去年出任論壇非方共同主席國，面對變亂交織的國際形勢，中國和非洲國家要更加緊密地團結合作，維護發展中國家的共同利益，推動世界和平穩定發展。

加科索表示，中國是剛果共和國和所有非洲國家的真誠朋友和夥伴，剛方高度重視中非合作論壇共同主席國職責，願同中方密切配合，籌備好論壇成果落實協調人部長級會議和中非經貿博覽會，推動中非合作取得更多成果。他又指，國際形勢正在發生急劇變化，相信中國作為文明古國，有智慧為世界面臨的問題找到答案，為非洲的和平穩定發揮更重要作用。