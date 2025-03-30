傳美國黑石集團有意入股TikTok
【本報綜合報道】美國政府針對中國影片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」死線於4月5日屆滿，英媒上周五指美國黑石集團有意小額入股TikTok在美業務。
知情人士透露，黑石集團正商討與TikTok母公司中國字節跳動現有非中國投資者海納國際集團和泛大西洋投資集團，聯手為TikTok在美業務注入新資金。這組非中國投資者提議另設一個實體運營TikTok在美業務，稀釋新業務的中資控制權，達到美國法律規定的低於20%門檻。美媒亦引述消息指，由於限期臨近，各方曾多次與美國總統特朗普接洽，向他推銷想法，他對不同安排的興趣可能轉瞬即逝。目前最有可能的選擇是，字節跳動的現有美國投資者把股份轉入一間新的獨立全球TikTok公司，同時引入黑石集團等其他美國投資者，以減少中國投資者比例，避免TikTok全面出售。
美回應巴拿馬運河風波
中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人上周五指注意到香港長和擬售巴拿馬碼頭的交易，將依法審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。美國國務院同日表示留意到中方的評論，交易會減少中方在巴拿馬運河的控制，對北京的不滿不感意外。
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