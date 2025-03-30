台向美購F16V出廠 電子戰系統疑未裝

延宕兩年才交付首架 急就章逼收貨 台灣向美國購買66架F16 Block 70（F16V）戰機，首機於上周五出廠，台軍高層首次獲邀觀禮。F16V原定前年年初開始交付，延宕兩年終於交機。有軍事專家認為，首批F16V交機時很可能尚無內嵌式電子戰系統可用，或需掛載現有的ALQ-184（V）11電子戰吊艙一段時間。

戰機製造商洛歇馬丁在南卡羅萊納州格林維爾舉行出廠儀式，交付台灣的F16V首機是雙座型號，機號6831。台灣軍方高層及駐美代表出席儀式，南卡羅萊納州眾議員狄蒙斯獲邀到場見證，他稱南卡州非常自豪成為F16的全球基地，並支持台灣防空能力。第二架F16V明年交機，預計全數2026年完成交付。F16V將駐防在台東的空軍第7聯隊志航基地，下轄44、45、46三個作戰隊，其中第46作戰隊在明年編成。

軍方高層出席儀式 台灣空軍「鳳翔專案」編列特別預算，購買56架單座及10架雙座F16V。至於現役141架F16A/B Block 20，則透過「鳳展專案」升級為F16V標準。有別於升級版本，F16V引擎推力更大，機身結構經過強化，同時更新了機載任務電腦、航電系統及座艙介面。從出廠儀式的圖片可見，F16V雙座型機背擁有巨大且長形的航電艙空間，從座艙後部延伸至垂直尾翼。機背兩側有可安裝適形油箱，但未有展示。機尾增設兩個黃色方盒子，可發射干擾紅外線導彈的熱燄彈。

台海安全研析中心主任梅復興表示，ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電子戰系統上月才在美國加州愛德華空軍基地的一架巴林空軍F16V上測試，預計同款電子戰系統年底才開始交貨。因此，台灣早期接收的若干架F16V，未必有新型電子戰系統可用。

至於F16V機載武器方面，包括聯合直接攻擊彈藥、AGM88反輻射導彈、AGM84H魚叉反艦導彈、AGM154C遠距精準打擊彈藥等，部分已陸續交貨，MS110偵察吊艙可望今年準時接收。本報綜合報道

台灣向美國購買66架F16 Block 70（F16V）戰機。