特朗普開闢新徑 以取替傳統宣傳

美國在二次大戰後，最成功的一項「成就」，是在全球策動宣傳機器，傳揚美國的自由民主價值觀，深入全球民心示範「美國的生活方式」，就是由最初「美國新聞署」到1999年變成「美國國際媒體署」（USAGM）執行。

它管理的屬下機構包括美國之音、自由歐洲電台、自由亞洲電台、中東廣播網絡、向古巴提供新聞報道的馬蒂廣播電台等。2022年，該機構開支約8.2億美元，在全球超過100個地區以63種語言廣播，據稱服務超過4億人。這傳播體系是美國政府在其國土以外的喉舌，二戰後明顯主導了美國在全球的政經議程，對外以政治宣傳支持中情局及美國政府資助的「非政府組織」，策動顏色革命及軍事侵略。

新網絡媒體影響力日增 它和西方其他官方媒體也積極合作，如澳洲廣播公司、英國廣播公司國際頻道、加拿大國際廣播公司、法國世界媒體集團、NHK日本國際傳媒及德國之聲等，構成西方「主流媒體」，傳揚西方自由民主價值觀，對中國、俄羅斯、伊朗及北韓，都抱持批判和負面態度，更忽略全球南方。

諷刺的是，過去這個組織一直被視為美國政府外交政策的傳聲筒，如今在特朗普第二個任期一開始，卻被認為是在推行反美國信念及政治議程的推手，而要面臨停止資助或大幅削減人手，部分如美國之音和自由歐洲電台等更被迫停播。

特朗普政府要控制甚至肢解這個機構的原因，首先是過去4年，它旗下的組織一直配合拜登的仇俄主義，又影射諷刺特朗普的保守政治路線，這當然也是媒體工作者經多年「新自由主義」培訓及工作氣氛薰陶的結果，特別是過去幾年宣傳仇俄援烏，一時無法轉身適應特朗普推動和議的政策。

過去3年，西方主流媒體也成為拜登政府所策動、利用烏克蘭作代理人與俄交戰的喉舌，一直報喜不報憂，即使面臨潰敗，仍不斷發放假消息掩蓋事實，結果令特朗普須面對歐盟及澤連斯基拒絕接受其議和方案，令特氏更希望取替這個傳統的宣傳機構。最後，由於新網絡媒體影響力愈來愈重要，傳統電台及電視廣播已落伍，特朗普較信任靠自己的網絡平台可爭取更多支持。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻