2024中國科學十大進展 研月壤居首

【本報綜合報道】中國國家自然科學基金委員會周四在2025中關村論壇年會開幕式上，發布了2024年度中國科學十大進展，其中「嫦娥六號返回樣品揭示月背28億年前火山活動」一事位居榜首。

十大進展主要涉及數理天文訊息、化學材料能源、地球環境和生命醫學等科學領域。榜首研究指出，嫦娥六號月背月壤樣品與位於月球正面的美國太陽神任務和嫦娥五號任務返回樣品存在巨大差異，填補月球背面樣品研究歷史空白，為研究月球背面火山活動、撞擊歷史和月球背面與正面地質差異提供直接證據，開啟月球研究新階段。

揭月背火山活動 填補空白 國家自然科學基金委員會介紹，中國科學十大進展遴選活動自2005年啟動，旨在宣傳中國基礎研究取得重大進展，激發廣大科技工作者科研熱情，促進公眾了解、關心和支持基礎研究。本屆從700多項基礎研究成果中遴選出31項成果，邀請包括440餘位兩院院士在內，2,700餘位專家學者實名投票，評選出10項重大科學研究成果。

2024年度中國科學十大進展