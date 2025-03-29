華研究揭串聯激酶具廣泛抗病性

【本報綜合報道】串聯激酶是近年來在小麥和大麥中發現的一類新型抗病蛋白，然而存在許多科學問題懸而未決。中國科學院遺傳與發育生物學研究所最新研究揭示串聯激酶抵禦病原菌入侵全新免疫機制，該成果昨天在國際學術期刊《科學》發表。

屬全新免疫機制 中國科學院遺傳與發育生物學研究所劉志勇研究員領導的植物免疫團隊通過植物免疫學、生化實驗、電生理實驗和進化分析等多種方法，發現基因WTN1是串聯激酶蛋白質WTK3發揮抗病作用的重要幫手，共同幫助小麥抵抗病原菌入侵。科研團隊另發現WTK3不僅抗白粉病，還對麥瘟病有抗性，所以串聯激酶WTK3具有廣泛抗性。

研究成果突破植物免疫領域內對串聯激酶作用機制認知，填補植物串聯激酶免疫調控途徑空白，為作物廣譜多抗品種精準設計奠定理論和應用基礎，有望解決中國小麥主產區缺乏廣譜抗白粉病基因資源問題，同時為防控麥瘟病提前建立潛在遺傳屏障，為中國農業可持續發展和產業升級提供重要理論和技術支持。