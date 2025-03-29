韓嚴重山火增至65人死傷

中央災難安全對策本部周五發布數據指，森林大火約佔首爾總面積80%，已超過2000年東海岸森林火災創下的最大火場面積紀錄。截至當天上午6時，慶尚北道災區遇難者人數增添1人，傷者數增加5人；傷亡人數增至65人，其中28人遇難、9人重傷、28人輕傷；3.3萬餘人受災，其中8,078人仍留在避難點；房屋、農業設施等3,481處設施受損。