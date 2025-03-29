澳洲總理解散國會 5‧3舉行聯邦大選

為期5周競選 稱力爭連任 澳洲總理阿爾巴內塞昨日在首都坎培拉總督府會見總督莫斯廷後宣布解散國會，即日開始為期5周的競選期，5月3日舉行大選。他指工黨最有能力帶領澳洲度過不確定的時期，力爭領導工黨再次贏得大選，繼續出任總理。

澳洲每3年舉行一次聯邦議會選舉，阿爾巴內塞於2022年5月大選帶領工黨贏得眾議院150席中的過半數78席，當時的執政保守派聯盟只有54席，工黨以微弱多數優勢上台。阿爾巴內塞表示，過去3年來，世界給澳洲帶來很多困難，但工黨政府選擇以澳洲的方式應對全球挑戰，幫助面臨生活成本壓力的民眾，同時建設未來，而國家經濟正在好轉。

阿爾巴內塞承認美國特朗普政府的陰影籠罩競選活動，澳洲經濟面臨的最大風險是重蹈覆轍，即在野自由黨黨魁達頓想實施的加稅和削減服務政策。他強調，當今世界是一個充滿不確定性的地方，現在是建設的時候，鞏固國家實力，為自己建設安全和繁榮，建設一個無人受阻、無人被拋棄的澳洲。

分析指工黨外郊區選區處弱勢 達頓同日發布競選影片，批評阿爾巴內塞執政3年後很多人為了負擔生活費而做出犧牲，今次選舉是為了選擇誰可以通過更好地管理經濟來幫助澳洲人進步。有選舉戰略家認為，工黨在外郊區選區中處於弱勢，尤其是新南威爾士省悉尼和維多利亞省墨爾本，兩地的家庭因高利率和通脹而受挫。反對黨則需要在每個省都有議席進帳，特別關注維多利亞省。本報綜合報道

澳洲民眾今年5月可投票。（Getty Images圖片） 澳洲總理 阿爾巴內塞