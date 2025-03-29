3月29日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月29日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
刀煞闖阿姆斯特丹廣場 傷5人
【本報綜合報道】荷蘭阿姆斯特丹水壩廣場附近周四發生持刀傷人事件，至少5人受傷，一名疑犯落網。警方封鎖現場調查，暫未有組織認責。警方表示，暫未清楚疑犯犯案動機。現場附近正是水壩廣場，鄰近阿姆斯特丹王宮，屬旅遊熱門地點之一。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250329-0329_00180_028/刀煞闖阿姆斯特丹廣場--傷5人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc