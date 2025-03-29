兩岸國際

刀煞闖阿姆斯特丹廣場 傷5人

【本報綜合報道】荷蘭阿姆斯特丹水壩廣場附近周四發生持刀傷人事件，至少5人受傷，一名疑犯落網。警方封鎖現場調查，暫未有組織認責。警方表示，暫未清楚疑犯犯案動機。現場附近正是水壩廣場，鄰近阿姆斯特丹王宮，屬旅遊熱門地點之一。
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