美高官Signal洩密風波 法官下令保存訊息

【本報綜合報道】美國政府高層在Signal聊天群組洩密也門空襲行動一事愈演愈烈。華盛頓特區聯邦法官博斯伯格（JAMES BOASBERG）周四下令特朗普政府保留涉案的Signal群組訊息，以免相關訊息被自動刪除。

司法部長指沒討論機密 監督組織「American Oversight」發起聯邦訴訟，將國防部長海格塞斯、國家情報總監加巴德、中央情報局局長拉特克利夫、國務卿魯比奧及財長貝森特等人列為被告，要求法官下令讓他們保存紀錄，因為Signal中的訊息可設置為自動刪除，違反了政府的紀錄保存要求。博斯伯格下令群組中的高級官員，保留3月11日至15日期間發送的所有訊息。

總統特朗普再次批評負責審理案件的博斯伯格；司法部長邦迪亦質疑，博斯伯格試圖阻礙特朗普施政，不應處理華府的相關案件。她又表明，不會尋求對涉事官員在Signal群聊事件展開調查，指他們沒有在Signal上討論任何機密訊息。

博斯伯格處理多宗近期涉及特朗普政府的訴訟，包括曾阻止華府驅逐一批委內瑞拉黑幫成員。另一方面，美媒指高級官員Signal聊天群組洩密也門空襲行動中的情報來源，據稱是來自以色列在也門的線人提供的情報。