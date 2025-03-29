美衞生部再裁萬人 關閉一半地區辦
【本報綜合報道】美國衞生部長小羅拔．甘迺迪周四宣布大幅縮減衞生與公眾服務部規模，削減約一萬個全職職位，並關閉一半地區辦事處。
衞生與公眾服務部表示，連同之前自願離職的約一萬名員工，今次裁員令該部門的全職員工總數由8.2萬人減至6.2萬人。此外，重組的其中一環是部門原有的28個單位整合為15個，包括一個新的「健康美國管理局」（Administration for a Healthy America，AHA），把部門內原本負責成癮問題、有毒物質和職業安全等事務的辦公室整合為一個中央機構。新單位也會集中管理外部事務、人力資源和訊息技術等職能。小羅拔．甘迺迪指，當局不僅是減少官僚機構膨脹，而是要讓組織結構與核心使命與新優先事項、即扭轉慢性病保持一致。
停止向各州付聯邦補助捱批
另外，美國衞生及公共服務部周三宣布停止向各州支付約120億美元（約936億港元）聯邦補助。補助在新冠疫情期間批出，目前用於追蹤、預防和控制麻疹和禽流感等傳染病。多州嚴厲批評聯邦政府決定。
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