美衞生部再裁萬人 關閉一半地區辦

衞生與公眾服務部表示，連同之前自願離職的約一萬名員工，今次裁員令該部門的全職員工總數由8.2萬人減至6.2萬人。此外，重組的其中一環是部門原有的28個單位整合為15個，包括一個新的「健康美國管理局」（Administration for a Healthy America，AHA），把部門內原本負責成癮問題、有毒物質和職業安全等事務的辦公室整合為一個中央機構。新單位也會集中管理外部事務、人力資源和訊息技術等職能。小羅拔．甘迺迪指，當局不僅是減少官僚機構膨脹，而是要讓組織結構與核心使命與新優先事項、即扭轉慢性病保持一致。