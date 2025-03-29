美停向世貿付兩年會費 被列第1類欠款

【本報綜合報道】美國駐世貿組織代表本月4日在一場預算會議表明，美國會暫停向世貿支付2024年和2025年的預算，等待華府完成對國際組織捐款的審查，然後向世貿通報審查結果。知情者指，世貿組織正在制訂B計劃應對長期資金中斷情況。

拖欠達2億元 世貿組織發言人表示，美國的捐款一直在路上，但因華府暫停向所有國際機構付款而受影響。一般來說，拖欠會費將影響世貿組織秘書處的運作能力，秘書處繼續審慎管理資源，制訂了計劃，能夠在拖欠會費造成的財務限制內運作。

世貿組織2024年預算為2.05億瑞士法郎（約18.07億港元），成員國按全球貿易份額比例繳交會費，美國需交付世貿年度預算的11%左右。文件顯示，截至2024年12月底，美國拖欠的會費為2,270萬瑞士法郎（約2億港元）。

根據世貿組織規則，任何成員國如超過一年仍未繳納會費，將受到行政處罰，拖欠會費時間越長，懲罰措施就愈嚴厲。世貿發言人證實，預算委員會主席已告知世貿成員國，美國目前被歸類為「第一類欠款」狀態。知情者解釋，這意味美國代表不能再主持世貿組織機構，也不能收到正式文件。